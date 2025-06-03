К 13:00 на президентских выборах проголосовали 62,1% избирателей

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По состоянию на 13:00 явка избирателей на 21-х президентских выборах, проходящих 3 июня в РК, составила 62,1%. Это на 0,8% больше, чем в это же время на предыдущих президентских выборах в 2022 году. Как сообщили в центральной избирательной комиссии, в выборах приняли участие 27.565.241 из 44.391.871 человека, внесённых в списки для голосования. В число проголосовавших включены те, кто принял участие в выборах за рубежом, на судах в открытом море и в досрочном голосовании 29-30 мая. Самая высокая явка избирателей отмечена в провинции Чолла-Намдо, где к 13 часам проголосовали 74,1% избирателей, а самая низкая в Пусане - 58,1%. Для проведения выборов открыты 14.295 избирательных участков. Проголосовать можно только на участке по месту регистрации избирателя, предъявив удостоверение личности с фотографией. Голосование проходит с 6:00 до 20:00. В избирательные бюллетени внесены пять кандидатов - Ли Чжэ Мён от Демократической партии Тобуро, Ким Мун Су от партии Сила народа, Ли Чжун Сок от партии Новых реформ, Квон Ён Гук от Демократической трудовой партии и независимый кандидат Сон Чжин Хо. По окончании голосования урны с бюллетенями будут опечатаны и доставлены под охраной в специально организованные счётные пункты, где начнётся их обработка. Всего таких пунктов по стране 254. После окончания голосования представители трёх крупнейших телерадиокомпаний страны, включая KBS, объявят результаты опроса избирателей на выходе с участков.