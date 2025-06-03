К 17:00 на президентских выборах проголосовали 73,9% избирателей

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По состоянию на 17:00 явка избирателей на 21-х президентских выборах, проходящих 3 июня в РК, составила 73,9%. Это на 0,3% больше, чем в это же время на предыдущих президентских выборах в 2022 году, а также самая высокая явка на 17:00 за всё время проведения президентских выборов. Как сообщили в центральной избирательной комиссии, в выборах приняли участие 32.805.621 из 44.391.871 человека, внесённых в списки для голосования. В число проголосовавших включены те, кто принял участие в выборах за рубежом, на судах в открытом море и в досрочном голосовании 29-30 мая. Регионом с самой высокой явкой избирателей стала провинция Чолла-Намдо, где проголосовали 80,7% избирателей, а самая низкая явка отмечена в провинции Чечжудо – 70,1%. Для проведения выборов открыты 14.295 избирательных участков. Проголосовать можно только на участке по месту регистрации избирателя, предъявив удостоверение личности с фотографией. Голосование проходит с 6:00 до 20:00. В избирательные бюллетени внесены пять кандидатов - Ли Чжэ Мён от Демократической партии Тобуро, Ким Мун Су от партии Сила народа, Ли Чжун Сок от партии Новых реформ, Квон Ён Гук от Демократической трудовой партии и независимый кандидат Сон Чжин Хо. По окончании голосования урны с бюллетенями будут опечатаны и доставлены под охраной в специально организованные счётные пункты, где начнётся их обработка. Всего таких пунктов по стране 254. После закрытия избирательных участков представители трёх крупнейших телерадиокомпаний страны, включая KBS, объявят результаты опроса избирателей на выходе с участков.