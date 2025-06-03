США просят представить предложения по торговым переговорам

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Администрация Дональда Трампа хочет, чтобы страны представили к 4 июня свои предложения по торговым переговорам. Как сообщает агентство Reuters, Вашингтон стремится активизировать заключение торговых соглашений, поскольку к настоящему моменту заключено лишь соглашение с Великобританией. США просят представить лучшие предложения в ключевых областях, включая тарифные и квотные предложения для закупок американской промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также планы по устранению нетарифных барьеров, сообщает Reuters. Другие области включают цифровую торговлю и экономическую безопасность. Администрация планирует оценить ответы стран в течение нескольких дней и предоставить «возможную зону приземления», которая может включать взаимную тарифную ставку. РК ведёт торговые консультации с администрацией Трампа, надеясь достичь соглашения по тарифам, экономическому и промышленному сотрудничеству до 8 июля, когда закончится 90-дневная приостановка взаимных тарифов.