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В мире

США просят представить предложения по торговым переговорам

Write: 2025-06-03 12:49:40Update: 2025-06-03 19:31:59

США просят представить предложения по торговым переговорам

Photo : KBS News

Администрация Дональда Трампа хочет, чтобы страны представили к 4 июня  свои предложения по торговым переговорам. Как сообщает агентство Reuters, Вашингтон стремится активизировать заключение торговых соглашений, поскольку к настоящему моменту заключено лишь соглашение с Великобританией. США просят представить лучшие предложения в ключевых областях, включая тарифные и квотные предложения для закупок американской промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также планы по устранению нетарифных барьеров, сообщает Reuters. Другие области включают цифровую торговлю и экономическую безопасность. Администрация планирует оценить ответы стран в течение нескольких дней и предоставить «возможную зону приземления», которая может включать взаимную тарифную ставку. РК ведёт торговые консультации с администрацией Трампа, надеясь достичь соглашения по тарифам,  экономическому и промышленному сотрудничеству до 8 июля, когда закончится 90-дневная приостановка взаимных тарифов.
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