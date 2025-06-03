Decision K Plus: Победа Ли Чжэ Мёна гарантирована

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По данным Decision K Plus, системы прогнозирования результатов выборов телерадиокомпании KBS, представитель Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён является победителем президентских выборов. Decision K Plus заявляет, что «победа гарантирована», когда её вероятность превышает 99%. По данным опросов на выходе с избирательных участков, проведённых совместно телерадиокомпаниями KBS, МВС и SBS, Ли Чжэ Мён набрал 51,7% голосов опрошенных избирателей. У его основного соперника Ким Мун Су от партии Сила народа 39,3% голосов. Разница между двумя кандидатами составила 12,4%. На третьем месте Ли Чжун Сок от партии Новых реформ, набравший 7,7% голосов. Между тем, в президентских выборах приняли участие 79,4% зарегистрированных избирателей. Это максимальная явка на президентские выборы с 1997 года, когда в голосовании приняли участие 80,7% избирателей. Самую высокую активность продемонстрировали жители города Кванчжу, где явка на выборы составила 83,9%. Самая низкая явка в провинции Чечжудо - 74,6%.