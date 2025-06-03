Новым президентом РК избран Ли Чжэ Мён

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Представитель Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён избран новым, 21-м президентом РК на выборах, которые состоялись 3 июня. По итогам обработки 100% бюллетеней, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 49,42% избирателей. На втором месте Ким Мун Су от партии Сила народа, который набрал 41,15% голосов. Ли Чжун Сок от партии Новых реформ занимает третье место с большим отставанием - 8,34%. У Квон Ён Гука от Демократической трудовой партии 0,98%, а у независимого кандидата Сон Чжин Хо 0,10% голосов. Избранный президент Ли Чжэ Мён заявил, что сделает всё возможное, чтобы справиться с большой ответственностью и выполнить миссию, чтобы оправдать ожидания народа. «Я приложу все силы к возрождению экономики и повышению уровня жизни людей»,-добавил он. Ким Мун Су признал своё поражение, заявив, что он «смиренно принимает выбор народа» и поздравляет Ли Чжэ Мёна с избранием. Между тем, в выборах приняли участие 79,4% зарегистрированных избирателей. Это максимальная явка на президентские выборы с 1997 года, когда в голосовании приняли участие 80,7% избирателей. Самую высокую активность продемонстрировали жители города Кванчжу, где явка на выборы составила 83,9%. Самая низкая явка в провинции Чечжудо - 74,6%.