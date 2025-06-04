Новый президент РК обещает объединить народ и оживить экономику

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«Независимо от того, кого вы поддержали на выборах, я буду служить президентом для всех, чтобы помогать каждому гражданину страны»,- заявил новый президент РК Ли Чжэ Мён, выступая на церемонии вступления в должность, которая состоялась 4 июня в Национальном собрании. Он пообещал объединить нацию, оживить экономику и проводить политику с учётом национальных интересов. «Я создам правительство, которое поддерживает и поощряет, а не такое, которое контролирует и управляет»,- заявил новый президент. Он пообещал оказывать поддержку передовым технологиям, таким как искусственный интеллект и полупроводники. «Мы будем укреплять сотрудничество между РК, США и Японией на основе прочного южнокорейско-американского альянса и подходить к отношениям с соседними странами с точки зрения практичности и национальных интересов»,- отметил Ли Чжэ Мён. Подчеркнув необходимость сдерживания угроз со стороны Северной Кореи, он оставил открытой дверь для возобновления диалога с Пхеньяном во имя построения прочного мира на Корейском полуострове. Новый президент приступил к исполнению своих обязанностей без переходного периода, одержав победу на досрочных выборах. На церемонии, до начала которой Ли Чжэ Мён посетил Национальное кладбище, присутствовали члены кабинета министров и депутаты Национального собрания. Официальная церемония инаугурации состоится 17 июля одновременно с празднованием Дня Конституции. Это призвано подчеркнуть приверженность Ли Чжэ Мёна поддержанию конституционного порядка,- говорится в сообщении администрации президента.