Новый президент РК приступил к формированию администрации

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Новый президент РК Ли Чжэ Мён приступил 4 июня к формированию своей администрации. На должность премьер-министра он предложил кандидатуру Ким Мин Сока, бывшего активиста студенческого движения, депутата Национального собрания четырёх созывов и члена Высшего совета Демократической партии Тобуро. Ким Мин Сок – близкий соратник нового президента, сыгравший важную роль в его избирательной кампании. «Именно он сможет преодолеть любой кризис и восстановить экономику»,- заявил Ли Чжэ Мён. Премьер-министр должен быть утверждён Национальным собранием. Бывший министр по делам воссоединения Ли Чжон Сок назначен директором национальной службы разведки. На должность главы администрации президента назначен депутат Национального собрания трёх созывов Кан Хун Сик, который также участвовал в избирательной кампании Ли Чжэ Мёна. Начальников управления национальной безопасности администрации президента назначен Ви Сон Рак, опытный дипломат, бывший посол РК в России и глава южнокорейской делегации на шестисторонних переговорах по северокорейской ядерной проблеме. В прошлом году он стал депутатом Национального собрания. Отставной генерал Хван Ин Гвон назначен начальником службы безопасности президента. Депутат Национального собрания Кан Ю Чжон, которая была пресс-секретарём предвыборного штаба Ли Чжэ Мёна, назначена пресс-секретарём президента.