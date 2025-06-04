Рост экономики РК в первом квартале отрицательный

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В первом квартале текущего года южнокорейская экономика сделала шаг назад на фоне вялого внутреннего спроса, а также снижения инвестиций в строительство и производственные мощности. Как сообщили 5 июня в Банке Кореи, реальные темпы роста валового внутреннего продукта составили за период с января по март минус 0,2% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. Инвестиции в строительство сократились на 3,1%, в основном за счёт уменьшения объёмов новых заказов. Инвестиции в производственные мощности сократились на 0,4% из-за снижения закупок оборудования для производства полупроводников. Это самые плохие показатели с первого квартала прошлого года. Частное потребление также снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом из-за слабого спроса на услуги. Экспорт сократился на 0,6% на фоне трудностей с поставками химической продукции, машин и оборудования. Импорт уменьшился на 1,1%, в основном за счёт снижения объёмов закупок энергоресурсов, таких как сырая нефть и природный газ.