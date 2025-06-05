Президент РК принял отставку только одного министра

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После того, как 4 июня Ли Чжэ Мён приступил к обязанностям президента страны, все члены кабинета министров, назначенные бывшим президентом, подали заявления об отставке. Однако глава государства принял отставку только одного из них - министра юстиции Пак Сон Чжэ. Президент подчеркнул, что отставка всего правительства до назначения новых членов кабинета министров приведёт к возникновению вакуума в управлении государством. Кроме того, на заседаниях правительства не будет необходимого кворума. Поэтому до тех пор, пока не будут назначены новые члены правительства, действующие министры продолжат исполнять свои обязанности. В тот же день Ли Чжэ Мён предложил на должность премьер-министра кандидатуру Ким Мин Сока, бывшего активиста студенческого движения, депутата Национального собрания четырёх созывов и члена Высшего совета Демократической партии Тобуро. Премьер-министр должен быть утверждён Национальным собранием.