РК и Чехия подписали контракт на строительство АЭС

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4 июня Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики подписала с Чешской государственной компанией Elektrárna Dukovany II (EDU II) окончательный контракт на строительство двух новых энергоблоков АЭС «Дукованы». Это стало возможно после того, как Высший административный суд Чехии отменил временный запрет на подписание контракта. Он был установлен судом низшей инстанции по иску французской энергетической компании EDF, пытавшейся оспорить результаты тендера. Запрет препятствовал завершению сделки на сумму 18 млрд 600 млн долларов. Стороны поставили электронные подписи под документом, который предусматривает строительство двух реакторов мощностью по 1.063 мегаватта на чешской атомной электростанции, расположенной примерно в 170 километрах к юго-востоку от Праги. Это первый зарубежный контракт на строительство АЭС с 2009 года, когда южнокорейский консорциум договорился о строительстве АЭС «Барака» в Объединённых Арабских Эмиратах.