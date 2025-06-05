Председатель КНР поздравил Ли Чжэ Мёна с победой на выборах

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4 июня председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание Ли Чжэ Мёну в связи с его победой на президентских выборах в РК. В своём послании Си Цзиньпин отметил, что Китай и РК являются важными соседями и партнёрами. Он подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами прошло 33 года, в течение которых Китай и РК, преодолев различия в идеологии и общественном устройстве, двигались вперёд рука об руку, добиваясь значимых результатов и способствуя устойчивому развитию отношений. Си Цзиньпин отметил, что укрепление связей между двумя государствами не только способствует благополучию народов обеих стран, но и вносит вклад в сохранение стабильности и процветание региона. В нынешнее непростое время Китай, как одна из ключевых стран в регионе и мире, готов сотрудничать с РК ради укрепления связей и взаимной выгоды,- говорится в послании Си Цзиньпина.