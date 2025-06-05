КНДР сообщила о президентских выборах в РК

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5 июня северокорейские СМИ сообщили о прошедших в РК президентских выборах. Как отмечает агентство ЦТАК, «выборы прошли через два месяца после того, как президент Юн Сок Ёль был отстранён от должности из-за «инцидента с чрезвычайным положением», и новым президентом стал демократ Ли Чжэ Мён. Сообщив о выборах достаточно быстро, северокорейские СМИ отказались от критических высказываний в отношении нового президента. Кроме того, в сообщениях нет упоминаний о политической ситуации в РК. В прошлом северокорейские СМИ критиковали как президентские выборы, так и политику РК. Через два дня после президентских выборов 2022 года Северная Корея сообщила о победе Юн Сок Ёля на выборах, назвав его кандидатом от консервативной оппозиционной партии. В 2017 году сообщение о победе либерального президента Мун Чжэ Ина появилось на следующий день после выборов. В 2012 году сообщение об избрании Пак Кын Хе появилось через два дня после голосования, но её имя названо не было. Для того, чтобы сообщить об избрании Ли Мён Бака в 2007 году, Пхеньяну понадобилось целых семь дней.