Приняты законы о расследовании обвинений в отношении экс-президента

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5 июня Национальное собрание РК утвердило три законопроекта о расследовании обвинений в адрес семьи бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Первый законопроект поручает постоянному специальному прокурору расследовать 11 обвинений в отношении бывшего президента, включая попытку государственного переворота в ходе объявления в стране чрезвычайного положения. Он одобрен 194 голосами, против три, один воздержался. Законопроект был поставлен на голосование после того, как на него было наложено вето, и он был дважды отклонён депутатами. Его сфера действия была расширена с шести обвинений до 11. Второй законопроект предусматривает расследования обвинений в отношении бывшей первой леди в манипулировании ценами на акции и принятии дорогих подарков. Третий законопроект предусматривает проверку правомерности действий министерства обороны при расследовании смерти морского пехотинца во время поисковой операции в июле 2023 года. Большинство депутатов от партии Сила народа не участвовали в голосовании.