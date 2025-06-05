Индексы Корейской биржи повысились до 11-месячного максимума

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Индексы Корейской биржи посвились до самого высокого уровня за последние 11 месяцев на фоне оптимизма по поводу политики нового правительства. Корейская вона выросла по отношению к доллару США. Основной биржевой индекс KOSPI вырос на 41,21 пункта, или на 1,49%, закрывшись на отметке 2812,05 пункта. Это самый высокий уровень с 18 июля прошлого года. Продано более 548 млн акций на сумму 8 млрд 700 млн долларов. Аналитики говорят, что KOSPI поддержали более слабые, чем ожидалось, экономические данные США, включая сокращение в секторе услуг. Это усилило ожидания того, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки для поддержки роста. Большинство акций с большой капитализацией выросли. Акции Samsung Electronics подорожали на 2,25%, SK hynix на 3,22%, Hyundai Motor на 1,94%, а Hanwha Aerospace Industries на 7,1%. Курс национальной валюты на 15:30 составил 1358,40 воны за доллар, что на 11,1 воны выше, чем на закрытии предыдущей сессии. Это самый высокий показатель с 14 октября прошлого года.