Ли Чжэ Мён: Воспитание патриотизма – долг государства

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Воспитание патриотизма является обязанностью и долгом государства. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 6 июня на церемонии по случаю Дня памяти погибших за родину, которая состоялась на Национальном кладбище в Сеуле. Он пообещал предоставить «особую компенсацию» тем, кто пожертвовал своей жизнью ради защиты страны. Те, кто погиб за родину, заслуживают особых наград, а условия службы военнослужащих, пожарных и полицейских должны быть улучшены,- добавил Ли Чжэ Мён. Кроме того, правительство расширит поддержку оставшихся в живых супругов ветеранов войны и улучшит медицинское обслуживание ветеранов, пообещав при этом справедливую компенсацию за военную службу. «РК должна стать страной, где жертвы ради её процветания справедливо вознаграждаются, страной, где преданность почитается больше, чем что-либо другое»,- подчеркнул президент. Строительство мирной страны, где люди живут в безопасности, - главная задача правительства. На церемонии присутствовало около четырёх тысяч человек.