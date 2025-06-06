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Экономика

РК активизируют переговоры с США по валютной политике

Write: 2025-06-06 12:27:57Update: 2025-06-06 13:51:07

РК активизируют переговоры с США по валютной политике

Photo : KBS News

Министерство планирования и финансов РК намерено активизировать  переговоры с США для укрепления взаимопонимания и доверия в отношении валютной политики. Как отмечается в сообщении министерства, опубликованном 6 июня, данное решение принято после того как США оставили РК в списке мониторинга валютной практики. «Обсуждения между южнокорейскими и американскими финансовыми органами по вопросам валютного курса будут проводиться более тщательно, чем раньше»,- говорится в сообщении. Валютная политика стала одной из ключевых тем двусторонних переговоров, связанных с масштабными тарифными мерами администрации президента США Дональда Трампа. В апреле две страны договорились сосредоточить усилия на четырёх категориях — тарифных и нетарифных мерах, экономической безопасности, инвестиционном сотрудничестве и валютной политике. Они намерены достичь «пакетного» соглашения к 8 июля, когда истекает 90-дневная приостановка введения тарифов Вашингтоном.
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