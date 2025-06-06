Министерство морского и рыбного хозяйства готовится к переезду

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Министерство морского и рыбного хозяйство РК начало подготовку к переезду в Пусан в соответствии с директивой президента Ли Чжэ Мёна. 5 июня глава государства поручил правительству оперативно заняться переездом министерства из административного города Сэчжон. Его перевод в Пусан – одно из предвыборных обещаний Ли Чжэ Мёна, направленных на развитие Пусана как регионального морского узла и содействие сбалансированному региональному развитию. Специальная группа в составе сотрудников министерства изучает опыт перемещения других правительственных учреждений. Одной из проблем является бюджет, так как переезд потребует нескольких миллионов долларов. Ещё одна проблема – обеспечение сотрудников министерства жильём и решение вопроса с обучением детей. По данным недавнего опроса, 86% сотрудников министерства против переезда. Существуют также опасения,что перемещение министерства затруднит контакты с Национальным собранием и другими министерствами, базирующимися в Сэчжоне и Сеуле.