Президент РК поговорил по телефону с главами США и Японии

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Президент РК Ли Чжэ Мён провёл телефонные разговоры с президентом США и премьер-министром Японии. В ходе состоявшегося 6 мая с президентом США Дональдом Трампом обсуждались двусторонние отношения. Глава Белого Дома поздравил своего южнокорейского коллегу с избранием, а Ли Чжэ Мён отметил важность альянса двух стран, для развития которого необходимо налаживать тесное сотрудничество. Президенты договорились приложить усилия для того, чтобы как можно скорее заключить экономические договорённости, которые удовлетворят обе стороны. С этой целью они согласились работать над достижением ощутимого результата переговоров на рабочем уровне. В администрации южнокорейского президента отметили, что лидеры двух стран подтвердили готовность к укреплению доверия и дружеских отношений. 9 июня южнокорейский лидер поговорил с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Участники 25-минутного разговора подтвердили готовность к тесному сотрудничеству и важность двусторонних связей между соседними странами. Они выразили надежду на личную встречу в ближайшее время, разделив точку зрения о необходимости построения более прочных и зрелых двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и доверии.