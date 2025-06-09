Президент РК продолжает формирование администрации

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Президент РК Ли Чжэ Мён продолжает формирование своей администрации. 8 июня он назначил бывшего депутата Национального собрания от Демократической партии Тобуро У Сан Хо секретарём по политическим вопросам. Как заявил на пресс-конференции глава президентской администрации Кан Хун Сик, парламентарий четырёх созывов обладает глубоким пониманием государственных дел, исключительной политической проницательностью и обширным законодательным опытом. Бывший журналист и генеральный директор кабельного телеканала JTBC Ли Гю Ён назначен на должность секретаря президента по связям с общественностью. Как заявил Кан Хун Сик, Ли Гю Ён – подходящая кандидатура на эту должность, поскольку он всегда уделял первостепенное внимание взаимодействию с людьми. На должность секретаря по гражданским делам президент назначил юриста О Гван Су, который пользуется большим уважением в юридических кругах за целеустремлённость и поддержку усилий президента по реформированию прокуратуры.