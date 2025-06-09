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Samsung - лидер европейского рынка микроволновых печей

Write: 2025-06-09 10:16:35Update: 2025-06-09 10:19:03

Samsung - лидер европейского рынка микроволновых печей

Photo : YONHAP News

Компания Samsung Electronics, крупный южнокорейский производитель бытовой техники, заняла в прошлом году первое место по продажам микроволновых печей на европейском рынке. По данным  исследовательской компании Euromonitor, в прошлом году на долю Samsung пришлось 12% продаж микроволновых печей в 19 европейских странах. Компания сохраняет лидирующую позицию данном рынке с 2015 года. По мнению экспертов, секрет успеха заключается в дифференцированной технологии, индивидуальном дизайне и функциях, которые нашли отклик у европейских клиентов. В прошлом году компания выпустила модель с поддержкой Wi-Fi, предлагающую множество интеллектуальных функций через платформу SmartThings. В марте этого года Samsung представила Home AI - передовую систему управления, которая объединяет искусственный интеллект с улучшенными возможностями подключения, предлагая пользователям бесперебойный и интуитивно понятный опыт использования умного дома.
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