Samsung - лидер европейского рынка микроволновых печей

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Компания Samsung Electronics, крупный южнокорейский производитель бытовой техники, заняла в прошлом году первое место по продажам микроволновых печей на европейском рынке. По данным исследовательской компании Euromonitor, в прошлом году на долю Samsung пришлось 12% продаж микроволновых печей в 19 европейских странах. Компания сохраняет лидирующую позицию данном рынке с 2015 года. По мнению экспертов, секрет успеха заключается в дифференцированной технологии, индивидуальном дизайне и функциях, которые нашли отклик у европейских клиентов. В прошлом году компания выпустила модель с поддержкой Wi-Fi, предлагающую множество интеллектуальных функций через платформу SmartThings. В марте этого года Samsung представила Home AI - передовую систему управления, которая объединяет искусственный интеллект с улучшенными возможностями подключения, предлагая пользователям бесперебойный и интуитивно понятный опыт использования умного дома.