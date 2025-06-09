Правительство РК приложит усилия для ответа на пошлины США

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Правительство РК сделает «всё возможное», чтобы ответить на 50-процентные пошлины США на весь импорт стали, разработав меры по повышению конкурентоспособности отечественной промышленности в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын, выступая 9 июня на церемонии по случаю Дня металлургической промышленности. «Сталь - это «рис» промышленности и ключевой сектор, который напрямую влияет на национальную безопасность»,- отметил Ан Док Кын. Правительство работает над разработкой мер поддержки отечественной металлургии в условиях неопределённости в мировой торговле, стремясь помочь отечественным компаниям повысить свою конкурентоспособность, перейдя на низкоуглеродистые процессы производства стали и способствуя развитию рынка низкоуглеродистой стальной продукции. В мае экспорт стали из РК сократился на 12,4% в годовом исчислении, причём поставки в США упали на 20,6%.