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Экономика

Правительство РК приложит усилия для ответа на пошлины США

Write: 2025-06-09 15:28:30Update: 2025-06-09 17:44:04

Правительство РК приложит усилия для ответа на пошлины США

Photo : YONHAP News

Правительство РК сделает «всё возможное», чтобы ответить на 50-процентные пошлины США на весь импорт стали, разработав  меры по повышению конкурентоспособности отечественной промышленности в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын, выступая 9 июня на церемонии по случаю Дня металлургической промышленности. «Сталь - это «рис» промышленности и ключевой сектор, который напрямую влияет на национальную безопасность»,- отметил Ан Док Кын. Правительство работает над разработкой мер поддержки отечественной металлургии в условиях неопределённости в мировой торговле, стремясь помочь отечественным компаниям повысить свою конкурентоспособность, перейдя на низкоуглеродистые процессы производства стали и способствуя развитию рынка низкоуглеродистой стальной продукции. В мае экспорт стали из РК сократился на 12,4% в годовом исчислении, причём поставки в США упали на 20,6%.
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