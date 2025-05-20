Профицит платёжного баланса РК в апреле 5,7 млрд долларов

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Профицит текущего платёжного баланса РК составил в апреле текущего года 5 млрд 700 млн долларов. Данный показатель остаётся профицитным 24 месяца подряд с мая 2023 года, но сумма профицита существенно сократилась по сравнению с мартом, когда она составляла 9 млрд 140 млн долларов. Торговый баланс, отражающий разницу между экспортом и импортом товаров, составил 8 млрд 990 млн долларов. Экспорт вырос на 1,9% в годовом исчислении, составив 58 млрд 570 млн долларов. Благодаря росту экспорта полупроводников и беспроводных телекоммуникационных устройств, зарубежные поставки продукции информационных технологий увеличились на 10,8%. Экспорт нефтепродуктов и металлургической продукции сократился. Импорт уменьшился за тот же период на 5,1%, составив 49 млрд 580 млн долларов. Снижение связано с падением цен на энергоресурсы, включая уголь и нефть. Между тем, дефицит баланса сферы услуг продолжает расти, и в апреле он составил 2 млрд 830 млн долларов.