Глава ОКНШ встретился с главой Транспортного командования США

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Председатель Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК адмирал Ким Мён Су встретился 9 июня в Сеуле с главой Транспортного командования вооружённых сил США генералом ВВС Рэндаллом Ридом. Как сообщили в ОКНШ, в ходе встречи стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере военных перевозок, направленного на обеспечение оперативного развёртывания подкреплений США на Корейском полуострове в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также была подтверждена необходимость регулярного проведения совместных транспортных учений. Адмирал Ким Мён Су подчеркнул, что южнокорейско-американский альянс является одним из самых прочных и образцовых союзов в мире, играющим ключевую роль в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе. Он отметил важность совершенствования объединённой оборонной позиции на фоне нарастающих угроз со стороны Северной Кореи.