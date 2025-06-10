Президент РК встретится с лидерами деловых кругов

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По данным администрации южнокорейского президента, на 12–13 июня планируется проведение совещания главы государства с лидерами государственного и частного секторов экономии. Ли Чжэ Мён планирует ознакомиться с мнениями деловых кругов о текущей экономической ситуации в стране до участия в саммите Большой семёрки. По информации источников, в совещании примут участие главы пяти крупнейших южнокорейских промышленных корпораций - Samsung Group, Hyundai Motor Group, SK Group, LG Group и Lotte Group, а также руководителей шести ключевых экономических организаций, включая Торгово-промышленную палату, Федерацию корейских промышленников, Конфедерацию работодателей и Ассоциацию внешней торговли. Ожидается, что на совещании будут обсуждены текущие внутренние и внешние условия, меры по стимулированию инвестиций, активизации внутреннего спроса, оживлению регионов, а также стратегии восстановления экономики и повышения конкурентоспособности промышленности.