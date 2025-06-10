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Политика

Правящая партия отложила обсуждение спорных законов

Write: 2025-06-10 11:47:49Update: 2025-06-11 01:20:19

Правящая партия отложила обсуждение спорных законов

Photo : YONHAP News

Правящая Демократическая партия Тобуро отменила запланированное на 12 июня пленарное заседание Национального собрания, на котором планировалось обсудить ряд спорных законопроектов, включая документ, предусматривающий запрет на судебное преследование избранного президента. Таким образом, нынешнее руководство правящей партии передаёт рассмотрение спорных законов новому руководство, которое вступит в должность 13 июня. В мае Демократическая партия Тобуро в одностороннем порядке приняла поправку к Закону об уголовном судопроизводстве на заседании комитета по законодательству и судебной системе. Партия Сила народа решительно выступила против, заявив, что поправка внесена специально для президента Ли Чжэ Мёна. Другие спорные законопроекты предусматривают внесение поправок в Закон о вещании, Закон о фонде культуры вещания и Закон о системе образовательного вещания. Они направлены на изменение структуры управления общественными телерадиокомпаниями KBS, MBC и EBS.
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