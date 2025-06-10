С 10 по 13 июня проходит выставка Seoul Food 2025

С 10 по 13 июня в Корейском международном выставочном центре KINTEX в Ильсане провинции Кёнгидо проходит крупнейшая в РК специализированная выставка пищевой промышленности Seoul Food 2025. Мероприятие проводится уже в 43-й раз, и его организаторами являются Корейское агентство по содействию внешней торговле и инвестициям (KOTRA), KINTEX и международная выставочная компания Informa Markets. Выставка охватывает весь спектр пищевой индустрии — от производства до переработки — и служит ведущей платформой для демонстрации передового оборудования и новейших технологий. В этом году значительно расширена экспозиция оборудования, включая пищевое и упаковочное оборудование, санитарные установки, а также кухонную технику для отелей, ресторанов и кафе. Выставка организована в формате практического взаимодействия, позволяющего посетителям ознакомиться с образцами, протестировать оборудование и получить консультации на месте.