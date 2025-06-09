Президент РК поговорил по телефону с главой Китая

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10 июня состоялся телефонный разговор между президентом РК Ли Чжэ Мёном и председателем КНР Си Цзиньпином. Это было третье по счёту общение южнокорейского лидера с глвой зарубежного государства после телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Президент РК попросил Китай продолжать играть конструктивную роль в денуклеаризации Корейского полуострова. Си Цзиньпин ответил, что содействие миру и стабильности в регионе отвечает общим интересам как РК, так и Китая. Ли Чжэ Мён пригласил китайского лидера принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт в РК в ноябре. Он выразил надежду на то, что Сеул и Пекин будут активно сотрудничать в различных областях, включая экономику, безопасность, культуру и гуманитарные обмены на основе духа взаимной выгоды и равенства. Си Цзиньпин предложил вывести стратегическое партнёрство на более высокий уровень, совместно защищать многосторонность и свободную торговлю.