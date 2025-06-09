Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Президент РК поговорил по телефону с главой Китая

Write: 2025-06-10 15:14:10Update: 2025-06-11 01:18:45

Президент РК поговорил по телефону с главой Китая

Photo : KBS News

10 июня состоялся телефонный разговор между президентом РК Ли Чжэ Мёном и председателем КНР Си Цзиньпином. Это было третье по счёту общение южнокорейского лидера с глвой зарубежного государства после телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Президент РК попросил Китай продолжать играть конструктивную роль в денуклеаризации Корейского полуострова. Си Цзиньпин ответил, что содействие миру и стабильности в регионе отвечает общим интересам как РК, так и Китая. Ли Чжэ Мён пригласил китайского лидера принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт в РК в ноябре. Он выразил надежду на то, что Сеул и Пекин будут активно сотрудничать в различных областях, включая экономику, безопасность, культуру и гуманитарные обмены на основе духа взаимной выгоды и равенства. Си Цзиньпин предложил вывести стратегическое партнёрство на более высокий уровень, совместно защищать многосторонность и свободную торговлю.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >