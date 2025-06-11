Занятость в РК в мае увеличилась на 245 тысяч человек

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По данным национального статистического управления, опубликованным 11 июня, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 29 млн 160 тыс. человек. Это на 245 тысяч человек больше, чем год назад. Прирост рабочих мест зафиксирован в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 233 тысячи, а в научно-технической области на 117 тысяч человек. При этом в обрабатывающей промышленности занятость сократилась на 67 тысяч, в строительной отрасли - на 106 тысяч человек. Как и раньше, рост занятости достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 370 тысяч новых рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 124 тысячи человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 63,8%, увеличившись за год на 0,3%. Уровень безработицы составил 2,8% трудоспособного населения, что на 0,2% меньше, чем год назад. Уровень занятости среди молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет составил 46,2%, сократившись на 07% по сравнению с прошлым годом.