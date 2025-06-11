На перенос администрации президента выделено 25,9 млрд вон

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10 июня кабинет министров РК выделил из бюджета 25 млрд 900 млн вон (19 млн долларов) на перенос администрации и резиденции президента страны из здания министерства обороны в президентский комплекс Чхонвадэ. Ранее в тот же день на заседании кабинета министров глава государства утвердил перевод президентских структур. Как сообщила пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон, выделенная сумма составляет 69% затрат на перенос президентской администрации из Чхонвадэ в сеульский муниципальный округ Ёнсан-гу в 2022 году, когда на пост президента вступил Юн Сок Ёль. После этого Чхонвадэ был открыт для посещения. Как сообщил Фонд Чхонвадэ, который организует экскурсии, текущий график работы действует до 14 июля, с 16 по 31 июля будут действовать изменения, а с 1 августа туры будут временно приостановлены для проведения технического обслуживания и обеспечения безопасности. После переезда президентской администрации посещения возобновятся.