Темпы роста экономики РК падают быстрее, чем в других странах

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Потенциальные темпы роста южнокорейской экономики падают быстрее, чем в других крупных странах, а в последнее время участились случаи отрицательного роста. Как сообщили в Банке Кореи, за последние 30 лет с 1994 по 2024 год они упали на 6%. Снижение темпов роста по мере созревания экономики является обычным явлением, но, по мнению Банка Кореи, скорость падения в РК слишком высока по сравнению с другими странами. В отчёте, предоставленном банком, указывается, что главное различие между этими странами и РК заключается «в количестве трудоспособного населения» и что «в отличие от быстрого сокращения вклада трудоспособного населения в РК, в Великобритании, Австралии и других странах он, в целом поддерживается на определённом уровне». В 2010-х годах отрицательный рост зафиксирован один раз в четвёртом квартале 2017 года из-за эффекта базы, но с 2020-х годов он имел место пять раз из-за различных внутренних и внешних потрясений, таких как пандемия COVID-19. На основе этого явления вероятность возникновения отрицательного роста, которая составляла всего 4,6% в среднем в 2014 году, увеличилась до 13,8% в 2024 году.