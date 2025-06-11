КНДР строит новый ядерный объект в Ёнбёне

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На территории Северной Кореи замечено строительство объекта, имеющего схожие характеристики с ядерным объектом Кансона, расположенного вблизи Пхеньяна. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая 9 июня на заседании совета директоров организации. Предполагается, что в Кансоне производится высокообогащённый уран, используемый для изготовления ядерных боеголовок. В Ёнбёне также есть установка по обогащению урана, и, по-видимому, существует возможность дополнительного строительства связанных объектов. Япония и другие страны планируют сделать на заседании совета совместное заявление, выражающее обеспокоенность ядерной деятельностью Северной Кореи. Ранее северокорейские СМИ сообщали, что председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын в сентябре прошлого и январе этого года инспектировал объекты по производству ядерных материалов и институт ядерных исследований. Были даже опубликованы фотографии внутренних помещений объектов, однако в обоих случаях их конкретное местоположение не раскрывалось.