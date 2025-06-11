Импорт бразильской курятины возобновится до конца июня

Импорт бразильской курятины, приостановленный из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, возобновится уже в текущем месяце. По сообщению министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства от 10 июня, переговоры с бразильскими карантинными властями по санитарным условиям для импорта мяса птицы завершены. Правительство РК ввело полный запрет на импорт бразильского мяса птицы с 17 мая после вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Импорт может возобновиться через десять дней после завершения переговоров. Бразильская курятина дешевле отечественной, и она обычно импортируется в виде филе, поэтому её широко используют многие франчайзинговые компании общественного питания. В прошлом году РК импортировала 158 тысяч тонн бразильской курятины, что составляет 86% от общего объёма импорта и 20% всего потребления курятины.