Президент РК примет меры против манипуляций на бирже

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён призвал принять строгие меры против биржевых манипуляций и недобросовестной торговой практики, чтобы помочь восстановить доверие инвесторов и оживить финансовые рынки, Как сообщила журналистам пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон, в ходе посещения 11 июня Корейской биржи глава государства подчеркнул важность «справедливого и прозрачного» рынка. Он пообещал принять политику «один удар — и ты вне игры» для таких видов деятельности как манипулирование акциями. Глава государства призвал конфисковать незаконные доходы, налагая штрафы, эквивалентные прибыли, полученной нечестным путём. «Если мы сможем сделать инвестиции в акции жизнеспособной альтернативой недвижимости, позволяя гражданам получать промежуточные дивиденды и зарабатывать на жизнь, это не только облегчит привлечение капитала для компаний, но и создаст благоприятный цикл для всей южнокорейской экономики»,- отметил Ли Чжэ Мён.