Дополнительный бюджет должен быть составлен оперативно

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Дополнительный бюджет, направленный на оживление экономики и стабилизацию уровня жизни простых людей, должен быть составлен оперативно. Об этом заявил 11 мая на пресс-конференции вновь назначенный заместитель министра планирования и финансов РК Им Ги Гып. «Это необходимо сделать, учитывая крайне сложную экономическую ситуацию»,- подчеркнул он. Ранее президент Ли Чжэ Мён распорядился ускорить подготовку дополнительного бюджета, поручив соответствующим министерствам определить ключевые проекты, которые могут поддержать восстановление экономики и стимулировать частное потребление. Им Ги Гып подтвердил важность такого подхода, подчеркнув необходимость отдавать приоритет проектам, которые могут обеспечить как экономический стимул, так и стабилизацию уровня жизни населения. В ходе своей предвыборной кампании Ли Чжэ Мён пообещал принять дополнительный бюджет в размере не менее 30 триллионов вон (22 миллиарда долларов) для оживления экономики.