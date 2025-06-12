Президент США открыт для переписки с лидером КНДР

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Президент США Дональд Трамп открыт для переписки с северокорейским лидером Ким Чон Ыном и хочет закрепить прогресс, достигнутый во время их первого саммита в 2018 году. Об этом заявила представитель Белого дома Каролин Ливитт после того, как информационный портал NK News сообщил со ссылкой на «информированный источник высокого уровня», что северокорейские дипломаты в Нью-Йорке отказались принять письмо от Трампа. Сообщение появилось на фоне ожиданий, что Трамп может попытаться возобновить личную дипломатию с северокорейским лидером. Ранее она привела к трём личным встречам между ними - первой в Сингапуре в 2018 году, второй в Ханое в феврале 2019 года и третьей в пограничном пункте Пханмунчжом в июне 2019 года. В сообщении NK News говорится, что Трамп составил письмо с целью возобновления диалога, но северокорейские дипломаты в миссии при ООН в Нью-Йорке отказались его принять. Ранее Дональд Трамп говорил, что он продолжает поддерживать «хорошие» отношения с Ким Чон Ыном, назвав его «умным парнем», а Северную Корею «ядерной державой».