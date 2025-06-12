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В мире

Новая оборонная стратегия США увеличит нагрузку на союзников

Write: 2025-06-12 13:28:24Update: 2025-06-12 13:30:47

Новая оборонная стратегия США увеличит нагрузку на союзников

Photo : YONHAP News

В новой стратегии национальной обороны, которая будет обнародована этим летом, будет чётко указано на приоритет Индо-Тихоокеанского региона в контексте сдерживания Китая, а также на необходимость увеличения вклада союзников в обеспечение безопасности. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, выступая 11 июня на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям. После вступления на должность главы Пентагона Хегсет разработал временную стратегию национальной обороны. Она построена на методах реагирования на «наступающую угрозу» со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и на разделении бремени обеспечения безопасности с союзниками и партнёрами. Министр обороны подчеркнул, что временная стратегия обороны призвана дать возможность союзникам и партнёрам США укрепить оборону, чтобы США могли сосредоточить внимание на других приоритетных проблемах. Ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон подготовил временные руководящие положения по стратегии обороны, которые, в частности, предусматривают расширение роли РК в обороне от Северной Кореи.
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