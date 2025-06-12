Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Причиной катастрофы KF-16 могла стать ошибка пилотов

Write: 2025-06-13 10:27:31Update: 2025-06-13 17:15:16

Причиной катастрофы KF-16 могла стать ошибка пилотов

Photo : YONHAP News

Причиной катастрофы истребителя KF-16, которая произошла во время учений на Аляске в начале этой недели, могла стать ошибка пилотов. Как выяснилось, они попытались взлететь с рулёжной дорожки, а не со взлётно-посадочной полосы, сообщили 12 июня в штабе южнокорейских военно-воздушных сил. Самолёт загорелся при взлёте с авиабазы Эйлсон в ходе многонациональных учений Red Flag. Два пилота катапультировались, не получив серьёзных травм. Самолёт частично повреждён. Рулёжную дорожку приняли за взлётно-посадочную полосу пилоты трёх самолётов, которые должны были отработать действия в воздушном бою. Увидев, что первый самолёт взлетает с рулёжной дорожки, диспетчер отменил взлёт остальных самолётов. Поскольку авария произошла не из-за механической неисправности, эксплуатация KF-16, приостановленная 12 июня, возобновится, и учения пойдут по плану. РК мобилизовала 11 самолётов, включая шесть истребителей KF-16 и транспортный самолёт KC-330, а также около ста лётчиков для участия в учениях Red Flag, которые продлятся до 27 июня.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >