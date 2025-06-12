Причиной катастрофы KF-16 могла стать ошибка пилотов

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Причиной катастрофы истребителя KF-16, которая произошла во время учений на Аляске в начале этой недели, могла стать ошибка пилотов. Как выяснилось, они попытались взлететь с рулёжной дорожки, а не со взлётно-посадочной полосы, сообщили 12 июня в штабе южнокорейских военно-воздушных сил. Самолёт загорелся при взлёте с авиабазы Эйлсон в ходе многонациональных учений Red Flag. Два пилота катапультировались, не получив серьёзных травм. Самолёт частично повреждён. Рулёжную дорожку приняли за взлётно-посадочную полосу пилоты трёх самолётов, которые должны были отработать действия в воздушном бою. Увидев, что первый самолёт взлетает с рулёжной дорожки, диспетчер отменил взлёт остальных самолётов. Поскольку авария произошла не из-за механической неисправности, эксплуатация KF-16, приостановленная 12 июня, возобновится, и учения пойдут по плану. РК мобилизовала 11 самолётов, включая шесть истребителей KF-16 и транспортный самолёт KC-330, а также около ста лётчиков для участия в учениях Red Flag, которые продлятся до 27 июня.