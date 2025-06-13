«Зелёная книга»: Экономика РК подвергается давлению

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Экономика РК продолжает подвергаться давлению из-за замедленного восстановления внутреннего спроса и медленного восстановления экспорта на фоне сохраняющейся неопределённости в мировой торговле. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте об экономической ситуации в стране, опубликованном 13 июня министерством планирования и финансов. Риски, которые сохраняются уже шесть месяцев подряд, усугубляются вялыми инвестициями в строительство и продолжающимися проблемами на рынке труда. «В последнее время внутренняя экономика переживает замедленное восстановление частного потребления и инвестиций в строительство, в то время как трудности с занятостью сохраняются, особенно в уязвимых районах», — говорится в отчёте. В нём также высказываются опасения по поводу растущих глобальных экономических рисков, поскольку условия торговли ухудшились, что привело к повышенной волатильности на международных финансовых рынках. Министерство продолжит уделять внимание мерам по поддержке восстановления экономики, оживлению потребления и оказанию помощи уязвимым группам и мелким торговцам.