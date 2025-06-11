Президент РК отменит ненужные ограничения и поддержит бизнес

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Президент РК Ли Чжэ Мён пообещал отменить ненужные ограничения и предоставить поддержку отечественному бизнесу, проводя «прагматичную и гибкую» торговую политику. В ходе встречи с главами пяти крупнейших промышленных конгломератов страны Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group, LG Group и Lotte Group, состоявшейся 13 июня, глава государства отметил, что поддержка населения является основной задачей правительства. Он подтвердил приверженность дерегулированию экономики, подчеркнув, что правила, необходимые для обеспечения честной конкуренции на рынке, должны оставаться в силе. Коснувшись переговоров по тарифам с США, Ли Чжэ Мён пообещал ускорить консультации на рабочем уровне, отметив, что он договорился с президентом США Дональдом Трампом работать над взаимовыгодным соглашением во время телефонных переговоров на прошлой неделе. «Мы сталкиваемся с серьёзной трансформацией мировых торговых норм на фоне роста протекционизма, экономического национализма и фрагментации глобальных цепочек поставок»,- отметил президент. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы преодолеть кризис с помощью прагматичной и гибкой торговой политики в соответствии с принципом приоритетности национальных интересов.