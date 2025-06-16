Сеул приложит усилия для восстановления межкорейского диалога

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Сеул приложит усилия для скорейшего восстановления каналов диалога с Северной Кореей. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook президент РК Ли Чжэ Мён 15 июня, в день 25-й годовщины подписания первой межкорейской декларации. «Чтобы ослабить военную напряжённость и способствовать созданию мирной атмосферы, я восстановлю систему управления кризисами, начав с восстановления каналов диалога между Югом и Севером», — написал Ли Чжэ Мён. «Наше правительство прекратит враждебные действия и возобновит диалог и сотрудничество»,- добавил президент. Он охарактеризовал межкорейскую декларацию 2000 года как отправную точку для новой эры межкорейского примирения и сотрудничества, назвав саммит 2000 года моментом, продемонстрировавшим потенциал совместного процветания. История показала, что нарушение мира может угрожать не только экономике и безопасности, но и повседневной жизни людей, тем более, что «мир — это экономика»,- подчеркнул Ли Чжэ Мён. Он пообещал приложить усилия для мирного сосуществования и совместного процветания на Корейском полуострове.