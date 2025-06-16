Автомобили Hyundai Motor – самые безопасные в США

Photo : YONHAP News

15 моделей Hyundai Motor Group получили высокие оценки Страхового института дорожной безопасности (IIHS) США. Семь моделей Hyundai, пять моделей Genesis и три модели Kia удостоены рейтинга Top Safety Pick Plus (TSP+) и Top Safety Pick (TSP). Это самое большое количество моделей мировых автопроизводителей, удостоенных высших оценок. Японская компания Mazda получила награды за восемь моделей, за ней следует Honda с семью. Институт присваивает статус TSP+ автомобилям, которые демонстрируют высший уровень безопасности в различных оценках при столкновении, в то время как рейтинг TSP присваивается моделям, которые хорошо себя зарекомендовали по стандартным показателям. Hyundai Motor Group сообщила, что последнее признание отражает её способность соответствовать новым ужесточенным критериям оценки IIHS, в частности, повышенным стандартам безопасности пассажиров на задних сиденьях, введённым в этом году.