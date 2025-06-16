Начинается подготовка к реорганизации правительства

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Президентский консультативный комитет по планированию государственного управления создаст отдельную целевую группу по реорганизации правительства. Она сосредоточится на создании более компетентной и эффективной правительственной структуры для лучшего решения ключевых политических задач. Об этом сообщил 16 июня на церемонии начала работы консультативного комитета его председатель Ли Хан Чжу. Реорганизация будет направлена на перераспределение чрезмерно централизованных полномочий и обязанностей, повышение административной эффективности, чтобы содействовать превращению РК в мирового лидера в области искусственного интеллекта и лучшему реагированию на изменение климата. «Мы обсудим ряд программ реформ, направленных на улучшение общества, включая среднесрочные и долгосрочные планы налоговых реформ, постараемся найти конкретные решения»,- сказал Ли Хан Чжу. Комиссия представит дорожную карту решения ста основных политических задач, установит сроки и цели для каждого плана. В составе комиссии будут семь секторальных подкомиссий по планирование государственных дел, экономике, социальным, политическим и административным вопросам, внешней политике и безопасности. Комиссия будет работать в соответствии с 60-дневным юридическим мандатом с возможным продлением до 20 дней.