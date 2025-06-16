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Экономика

Идёт формирование экономической политики нового правительства

Write: 2025-06-16 14:35:54Update: 2025-06-16 14:41:44

Идёт формирование экономической политики нового правительства

Photo : YONHAP News

Министерство планирования и финансов формирует экономическую политику нового правительства страны. Об этом заявил 16 июня Ли Хён Иль, недавно назначенный первым заместителем министра и в настоящее время исполняющий обязанности министра. Он отметил, что восстановление внутреннего спроса замедлилось из-за ослабления потребительских настроений, усиливающейся мировой торговой войны и возросшей напряжённости на Ближнем Востоке. Ли Хён Иль призвал сотрудников министерства подойти к своей работе с новой решимостью в условиях тяжёлой внутренней и внешней экономической обстановки. В ходе встречи должностные лица рассмотрели ключевые вопросы политики, включая предложенный новым правительством дополнительный бюджет, направленный на оживление экономики. Ли Хён Иль поручил провести тщательный анализ экономической ситуации  в ответ на эскалацию военной напряжённости на Ближнем Востоке.
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