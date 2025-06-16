FATF оставила КНДР в списке стран высокого риска

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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оставила Северную Корею вместе с Ираном и Мьянмой в списке стран особого риска в плане отмывания денег и финансирования терроризма. На заседании, состоявшемся на прошлой неделе в Париже, было отмечено что Пхеньян представляет серьёзную угрозу из-за своей незаконной деятельности, связанной с распространением оружия массового поражения, и финансирования этой деятельности. Северная Корея и Иран по-прежнему классифицируются как страны, требующие принятия контрмер, а Мьянма остаётся под наблюдением, требуя усиленной проверки. Международная организация, которой поручено бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявила, что она обеспокоена продолжающейся неспособностью Северной Кореи устранить существенные недостатки в своих системах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она также выразила обеспокоенность по поводу серьёзных угроз, создаваемых незаконной деятельностью Северной Кореи, связанной с распространением оружия массового поражения. Северная Корея находится в чёрном списке организации уже 15 лет подряд.