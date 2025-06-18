Ли Чжэ Мён: РК и Япония - ключевые партнёры

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Япония является важным партнёром, с которым следует совместно вырабатывать ответы на стремительно меняющуюся международную обстановку. Об этом президент РК Ли Чжэ Мён заявил в видеообращении к участникам торжественного мероприятия, посвящённого 60-летию нормализации отношений между РК и Японией, которое состоялось 16 июня в Сеуле. Южнокорейский лидер выразил надежду на устойчивое и ориентированное на будущее развитие двусторонних связей. «Давайте, взявшись за руки, вместе шагнём навстречу лучшему будущему»,- призвал Ли Чжэ Мён. Он напомнил, что объём двусторонней торговли увеличился с 200 миллионов долларов в 1965 году до более чем 70 миллиардов долларов в 2024 году, то есть, в 350 раз. Ежегодные обмены между гражданами двух стран выросли за тот же период с 10 тысяч до свыше 12 миллионов человек. «Чемпионат мира по футболу 2002 года стал символом единения народов двух стран, а культурные обмены с тех пор значительно углубились»,- добавил Ли Чжэ Мён.