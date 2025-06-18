В Сеуле пройдёт фестиваль корейской волны

Photo : YONHAP News

Министерство культуры, спорта и туризма РК совместно с Корейским фондом международных культурных обменов проведёт фестиваль «MyK FESTA 2025». Он будет проходить с 19 по 22 июня в Олимпийском парке в Сеуле. На церемонии открытия фестиваля выступят такие популярные артисты как N.Flying, WayV, Ли Ён Джи, aespa, ILLIT, H2H (Hearts to Hearts), Newbit и Nine. Свыше ста компаний-производителей культурного контента представят свою продукцию. Посетителей также ждут тематические выставки и интерактивные зоны. Фестиваль, который проводится впервые, включает концерты K-pop, отраслевую конференцию по контент-индустрии, мероприятия, посвящённые корейской волне, поддержку выхода корейских компаний на зарубежные рынки, а также инициативы по развитию регионального туризма. По оценкам министерства, в фестивальных мероприятиях примут участие около 30 тысяч человек, в том числе, более 20 тысяч иностранных поклонников корейской культуры.