С 2032 года численность занятого населения начнёт сокращаться

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При сохранении текущей тенденции демографического спада с 2032 года начнёт снижаться численность занятого населения. Как сообщили в Банке Кореи, численность экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше начнёт сокращаться примерно с 2033 года, а уровень участия в экономической деятельности с 2030 года. Несмотря на усиливающееся давление, связанное с общим снижением численности населения, до настоящего времени занятость удерживалась за счёт роста экономической активности. Даже при условии, что экономика будет расти в пределах потенциальных темпов, к 2050 году численность занятых сократится до 90% от уровня 2040 года. Кроме того, по мере увеличения доли пожилого населения с низкой вовлечённостью в экономику снижение числа занятых будет происходить быстрее, чем сокращение численности населения в целом, что, по мнению экспертов Банка Кореи, может оказать негативное влияние на уровень ВВП на душу населения.