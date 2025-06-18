В Таджикистане прошёл фестиваль «Корея-2025»

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Фестиваль «Корея-2025», целью которого являются укрепление двустороннего сотрудничества и расширение культурного обмена между РК и Таджикистаном, проходил с 12 по 15 июня в Душанбе. В его программе были, в частности, конкурс K-pop и турнир по тхэквондо. Основные события проходили на сцене амфитеатра в Душанбе и в крытом спортзале Таджикского национального университета. На конкурс K-pop, проходивший 12–13 июня в амфитеатре, пришли свыше трёх тысяч человек, включая заместителя министра культуры Таджикистана Шарифа Джоду, руководителей управления международного сотрудничества города Душанбе и министерства культуры, а также множество местных жителей. Активное участие в мероприятии приняла корейская диаспора под руководством председателя Ассоциации корейцев Таджикистана Виктора Кима. В настоящее время в Таджикистане проживают около 200 этнических корейцев. Помимо основных мероприятий, в рамках фестиваля состоялись мастер-классы по корейской косметике, фотовыставка о туристических достопримечательностях Кореи, презентация традиционного костюма ханбок и дегустация блюд корейской кухни.