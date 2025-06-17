РК и Япония договорились развивать сотрудничество

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17 июня в рамках саммита Большой двадцатки состоялась встреча президента РК Ли Чжэ Мёна и премьер-министра Японии Сигэру Исибы. Это была их первая личная встреча после того, как Ли Чжэ Мён приступил к обязанностям президента. Ранее лидеры двух стран договорились укрепить двусторонние отношения во время телефонного разговора, состоявшегося через четыре дня после инаугурации Ли Чжэ Мёна. В ходе личной встречи, продолжавшейся 30 минут, южнокорейский лидер заявил, что две страны должны развивать сотрудничество, ориентированное на будущее. Поскольку проблемы в международной торговле и безопасности продолжают нарастать, такие близкие и взаимодополняющие партнёры, как РК и Япония, могут получить большую выгоду от сотрудничества во многих областях,- отметил Ли Чжэ Мён. В свою очередь, Сигэру Исиба также подчеркнул важность двусторонних отношений на фоне растущей геополитической напряжённости, выразив надежду на то, что сотрудничество будет активизировано на всех уровнях в ознаменование 60-й годовщины нормализации отношений между двумя странами. Участники встречи договорились развивать как двустороннее, так и трёхстороннее сотрудничество с участием США для оперативного реагирования на различные геополитические кризисы. Они подтвердили приверженность возобновлению челночной дипломатии.