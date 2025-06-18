Президент РК провёл в Канаде ряд двусторонних встреч

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Президент РК Ли Чжэ Мён, который принимает участие в саммите Большой семёрки в Канаде, провёл ряд двусторонних встреч. На встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва была достигнута договорённость о развитии всеобъемлющих партнёрских отношений. На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди южнокорейский лидер напомнил, что в этом году отмечается 10-летие установления «особых стратегических партнёрских отношений» и выразил надежду на то, что отношения между двумя странами выйдут на новый уровень. На встрече с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум была достигнута договорённость об укреплении двустороннего и многостороннего сотрудничества на основе стратегических партнёрских отношений. В рамках саммита Большой семёрки Ли Чжэ Мён встретился также с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Южнокорейский лидер отметил, что вопрос пересмотра соглашения о свободной торговле «требует дальнейшего прогресса» и выразил надежду, что работа в этом направлении станет хорошей возможностью для укрепления существующего сотрудничества между двумя странами. В ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни достигнута договорённость о дальнейшем укреплении сотрудничества в области обороны, энергетической безопасности, изменения климата и искусственного интеллекта.